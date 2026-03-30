Tote Familie gefunden: Das wissen die Ermittler bisher

Nürnberg - Nach dem Fund von drei Leichen in Pommelsbrunn bei Nürnberg sollen diese im Laufe der Woche obduziert werden.

Polizisten stehen vor dem abgesperrten Haus im Gemeindeteil Hohenstadt. © Lars Haubner/NEWS5/dpa

Das sagte ein Polizeisprecher. Derzeit sei immer noch unklar, wie Vater, Mutter und Tochter ums Leben gekommen sind. Die Ermittler gingen von einem Tötungsdelikt aus.

Eine Zeugin hatte die Leichen in dem Einfamilienhaus am Sonntag entdeckt, wie es hieß. Daraufhin rückten mehrere Einsatzkräfte aus, darunter die Polizei, der Rettungsdienst und die psychosoziale Notfallversorgung.

Im Laufe der Ermittlungen fand die Polizei dann auch die Identitäten der Toten heraus. Es handelt sich um die Mitglieder einer Familie: einen 51 Jahre alten Deutschen, seine gleichaltrige Ehefrau, eine Deutsch-Griechin, sowie die zehnjährige Tochter.

Die Polizei ermittelt zu dem mutmaßlichen Tötungsdelikt und dessen genauen Ablauf.

Den ersten Erkenntnissen zufolge schließen sie eine Beteiligung einer vierten Person aus.