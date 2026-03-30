Schweres Tötungsdelikt: Drei Leichen in Bayern gefunden - darunter ein Mädchen (†10)
Pommelsbrunn - Im Nürnberger Land wurden in der Gemeinde Pommelsbrunn am Sonntag eine tote Familie gefunden, darunter ein Kind.
Laut Polizei spielte sich das schwere Tötungsdelikt im Gemeindeteil Hohenstadt ab. Bei den Toten handelt es sich um eine 51-jährige Deutsch-Griechin, einen 51-jährigen Deutschen und ein zehnjähriges Mädchen, die Tochter der beiden.
Derzeit gehen die Ermittler nicht davon aus, dass weitere Personen am Geschehen beteiligt gewesen waren.
Eine Zeugin soll die Leichen gegen 11.20 Uhr in einem Einfamilienhaus gefunden und die Polizei alarmiert haben. In welcher Beziehung sie zu den Opfern stand, blieb zunächst unbekannt.
Auch wie die Opfer ums Leben kamen, wurde nicht bekanntgegeben. Die Einsatzkräfte sperrten den Tatort weiträumig ab.
Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll der Mann seine Frau und die gemeinsame Tochter getötet haben und dann Suizid begangen haben.
Die Ermittlungen der Kripo vor Ort laufen auf Hochtouren, am Nachmittag wurden noch immer Spuren gesichert.
Pommelsbrunn schon zuvor von Mordfall erschüttert
Die kleine Gemeinde Pommelsbrunn wurde schon in der Vergangenheit von einem Mordfall in Atem gehalten: Ein damals 51 Jahre alter Mann hatte im September 2024 seine Frau getötet. Nach der Leiche wurde monatelang gesucht.
Jetzt wurde der Ort im Osten Nürnbergs erneut von einer schlimmen Nachricht erschüttert.
Erstmeldung 14.55 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.29 Uhr
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Aufgrund der gegebenen Umstände hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner