Tragisches Ende nach Frontalcrash: Mutter (†45) stirbt im Krankenhaus - ihre Kinder saßen mit im Auto

Leun - Nach einem schweren Frontalzusammenstoß in Mittelhessen ist eine 45 Jahre alte Autofahrerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Besonders tragisch: Auch ihre beiden Kinder befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in ihrem Wagen.

Das Auto der 45-jährigen Frau wurde bei dem folgenschweren Frontal-Zusammenprall komplett zerstört. © 5VISION.NEWS

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Straße zwischen Leun und Burgsolms im Lahn-Dill-Kreis.

Nach Angaben der Polizei geriet ein 18 Jahre alter Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen der 45-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie aus den Autos und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Im Fahrzeug der 45-Jährigen befanden sich zudem ihre zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren.

Beide verletzten Kinder wurden von Ersthelfern aus dem Wrack gerettet, noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf. Die Mutter erlag jedoch in der Nacht im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.