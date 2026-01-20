Tragisches Unglück: Senior (†84) verbrennt Holz und fängt selbst Feuer

Ein Senior erlitt schwerste Verbrennungen, nachdem seine Kleidung beim Verbrennen von Holz Feuer gefangen hatte. Er verstarb in einer Klinik.

Von Johanna Baumann

Pfedelbach - Ein tragischer Unfall bei Gartenarbeiten hat in Pfedelbach (Hohenlohekreis) ein Menschenleben gefordert.

Der Senior (†84) wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto)
Der Senior (†84) wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Das Unglück ereignete sich am Montagmittag gegen 12 Uhr auf einem Anwesen in der Straße "Griet".

Nach Erkenntnissen der Polizei war der 84-jährige Mann gerade dabei, Holz und andere Gegenstände zu verbrennen, als das Feuer aus noch ungeklärter Ursache auf seine Kleidung übergriff.

Kurze Zeit später entdeckten Angehörige den Mann in der Nähe der Feuerstelle am Boden liegend.

Trotz seiner schweren Verletzungen war der Senior zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber flog den 84-Jährigen umgehend in eine Klinik.

Während der intensivmedizinischen Behandlung verstarb der Mann in der Nacht an den Folgen seiner schweren Brandverletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den exakten Hergang des Geschehens zu rekonstruieren. Hinweise auf das Einwirken Dritter oder ein Fremdverschulden liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

