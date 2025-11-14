Tragödie im Kreis Neuwied: Autofahrt endet für zwei Menschen tödlich
Leubsdorf - Im Kreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) hat ein schwerer Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen zwei Menschen das Leben gekostet und zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.
Nach Angaben der Polizei verlor ein Autofahrer auf der Landstraße bei Leubsdorf in Höhe Rothe Kreuz aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin verunfallte.
Von den vier Insassen starben zwei noch an der Unfallstelle, die beiden anderen wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht.
Wie genau es zu dem Unglück kam, ist weiterhin unklar.
Die Polizei sicherte am Morgen Spuren, um den genauen Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren.
Für die Einsatzmaßnahmen wurde die Landstraße zwischen Girgenrath und Hesseln gesperrt. Der Polizei zufolge soll die Sperrung voraussichtlich bis mindestens 9 Uhr andauern.
