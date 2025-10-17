Trotz Verbot weitergemacht: Zwei Anhänger der "Reichsbürgerszene" angeklagt

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen eine Frau (63) und einen Mann (59) der "Reichsbürgerszene" erhoben.

Wegen Anhängern der Reichsbürgerszene kam es bundesweit zu Razzien. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Beiden wird vorgeworfen, sich trotz des rechtskräftigen Verbots am 21. April 2020 weiter für die Vereinigung "Geeinte Völker und Stämme" engagiert zu haben.

Die Gruppierung war am 14. Februar 2020 durch den damaligen Innenminister Horst Seehofer (76, CSU) verboten und aufgelöst worden. Sie sei verfassungsfeindlich und verbreite rassistische und antisemitische Ansichten, begründete Seehofer damals die Entscheidung.

Die 63-Jährige soll dabei eine führende Rolle eingenommen haben, um die Ziele der Vereinigung umzusetzen.

Anhänger der "Reichsbürgerszene" negieren die Bundesrepublik als Staat und wollen ein eigenes staatliches System mit eigener Verwaltung und Gerichtsbarkeit errichten.

Der 59-Jährige soll ebenfalls über das Verbot hinaus noch als aktives Mitglied der Gruppierung mitgewirkt haben.