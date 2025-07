Trümmerteile 30 Meter weit verteilt: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt

Callenberg - Am Sonntagabend zog eine Druckwelle durch Callenberg (Landkreis Zwickau ). Grund dafür war die Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Gegen 22.45 Uhr war in der Altenburger Straße eine heftige Detonation zu hören.

Auch in Heinrichsort war der Zigarettenautomat nach der Explosion zerstört. © Andreas Kretschel

Bereits am frühen Samstagmorgen kam es am Ortseingang in Heinrichsort (Lichtenstein) auch zur Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, meldeten Anwohner gegen 4.50 Uhr einen lauten Knall in der Prinz-Heinrich-Straße.

Auch dieser Automat wurde durch die Detonation vollständig zerstört.

In beiden Fällen wird der entstandene Sachschaden auf rund 5000 Euro geschätzt. Der entstandene Stehlschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegen.

Erstmeldung: 28. Juli, 8.23 Uhr; letzte Aktualisierung: 14.07