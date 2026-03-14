Überfall auf Geldtransporter: Diebe auf der Flucht
Schneeberg - Brutaler Überfall auf einen Geldtransporter im Erzgebirge!
In der Nacht zu Samstag war ein 39-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im Erzgebirge unterwegs, um unter anderen Parkscheinautomaten in der Region zu leeren und die Einnahmen in einem Firmenfahrzeug zu verwahren.
Wie die Polizei mitteilte, erreichte er gegen 4.20 Uhr mit seinem VW-Kleintransporter ein Firmengelände in der Joseph-Haydn-Straße in Schneeberg.
Als er ausstieg, erwarteten ihn dort zwei maskierte unbekannte Männer. Sie griffen den Fahrer an, entrissen ihm die Fahrzeugschlüssel und fuhren mit dem Kleintransporter davon.
Trotz Verletzungen machte sich der 39-Jährige auf den Weg zur Polizeifachschule Schneeberg. Dort wurden umgehend die Kollegen sowie der Rettungsdienst gerufen.
Dieser untersuchte den Verletzten und brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus.
Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der gestohlene VW nicht weit entfernt gegen 5 Uhr verlassen in einem Waldgebiet in Wildbach von Polizisten gefunden werden.
Passanten finden Wertgelasse
Aus dem Kleintransporter wurden mehrere Werttresore geklaut. Weitere wurden aufgebrochen und von den Tätern leer zurückgelassen.
Von den Dieben fehlte jede Spur.
Im Laufe des Tages wurden weitere geleerte Wertgelasse von Passanten nahe der Bergstraße in Lößnitz gefunden.
Alle Tresore wurden sichergestellt. Die Höhe des Stehlschadens kann laut Polizeiinformationen derzeit noch nicht beziffert werden.
Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern weiter an. Auch die Suche nach dem Gauner-Duo läuft auf Hochtouren. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die zwischen 4.20 Uhr und 5.30 Uhr in Schneeberg, Wildbach oder Lößnitz Beobachtungen gemacht haben.
Die beiden Tatverdächtigen werden vom 39-Jährigen wie folgt beschrieben:
etwa 1,80 Meter groß
dunkel gekleidet
sprachen Deutsch
Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.
Titelfoto: Niko Mutschmann