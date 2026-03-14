Überfall auf Geldtransporter: Diebe auf der Flucht

Schneeberg - Brutaler Überfall auf einen Geldtransporter im Erzgebirge !

In Schneeberg wurde der Fahrer des Geldtransporters von zwei Männern überwältigt. © Niko Mutschmann

In der Nacht zu Samstag war ein 39-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im Erzgebirge unterwegs, um unter anderen Parkscheinautomaten in der Region zu leeren und die Einnahmen in einem Firmenfahrzeug zu verwahren.

Wie die Polizei mitteilte, erreichte er gegen 4.20 Uhr mit seinem VW-Kleintransporter ein Firmengelände in der Joseph-Haydn-Straße in Schneeberg.

Als er ausstieg, erwarteten ihn dort zwei maskierte unbekannte Männer. Sie griffen den Fahrer an, entrissen ihm die Fahrzeugschlüssel und fuhren mit dem Kleintransporter davon.

Trotz Verletzungen machte sich der 39-Jährige auf den Weg zur Polizeifachschule Schneeberg. Dort wurden umgehend die Kollegen sowie der Rettungsdienst gerufen.

Dieser untersuchte den Verletzten und brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der gestohlene VW nicht weit entfernt gegen 5 Uhr verlassen in einem Waldgebiet in Wildbach von Polizisten gefunden werden.