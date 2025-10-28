Überfall auf Reisebus an der A93: Mann festgenommen

Ein Reisebus ist nachts auf der Autobahn in Niederbayern unterwegs, als drei Männer das Fahrzeug stoppen. Jetzt meldet die Polizei einen ersten Fahndungserfolg.

Von Frederick Mersi

Aiglsbach - Nach dem mutmaßlichen Überfall auf einen Reisebus in Niederbayern haben Polizisten einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei fahndet weiterhin nach zwei Tätern. (Symbolfoto)  © Lino Mirgeler/dpa

Der 30-Jährige sei schon Ende vergangener Woche wegen eines Haftbefehls nach einer anderen Tat festgenommen worden und sitze inzwischen in Untersuchungshaft, sagte eine Polizeisprecherin. Details wollte sie unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht nennen.

Der Mann soll zusammen mit zwei weiteren Tätern in der Nacht auf den 20. Oktober auf der Autobahn 93 an der Ausfahrt Aiglsbach (Landkreis Kelheim) einen Bus mit Handzeichen und einer Kelle gestoppt haben.

Danach soll das Trio bei "einer Art Kontrolle" dem Fahrer Geld und Dokumente gestohlen haben. Nach wenigen Minuten seien die Täter über die Autobahn geflüchtet.

Die Fahrgäste im Bus seien bei dem mutmaßlichen Überfall unverletzt geblieben, teilte die Polizei damals mit.

Nach den beiden anderen Tätern werde weiter gesucht. Die Beamten seien "mit Hochdruck" dabei, die beiden Männer zu identifizieren.

