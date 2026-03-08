Überfall auf Tankstelle: Täter flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Wabern-Unshausen - Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wabern-Unshausen am Samstagabend! Ein Mann hat mit einer Schusswaffe gedroht, Geld und Zigaretten erbeutet. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen der Tat.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, hat sich der Zwischenfall gegen 21.35 Uhr abgespielt.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle und forderte mit der Waffe sowohl Bargeld als auch Zigaretten.

Seine Beute verpackte er anschließend in einer mitgebrachten Tüte eines Lebensmitteldiscounters und trat danach zu Fuß die Flucht vom Tatort an.

Zur Höhe des Raubgutes können demnach noch keine Angaben gemacht werden, nach dem flüchtigen Verdächtigen wird weiter gefahndet.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: