Männer überfallen mehrere Bewohner: Polizei schießt auf flüchtenden Tatverdächtigen

Mönchengladbach - Zwei Männer haben ein Haus mit vier Bewohnern in Mönchengladbach überfallen . Bei der Festnahme durch die Polizei ist ein Tatverdächtiger durch einen Schuss schwer verletzt worden.

Die Polizei war am frühen Mittwochabend zu dem Wohnhaus in Wickrath-Mitte alarmiert worden. © Jan Ohmen

Nach Angaben eines Sprechers der Beamten in Mönchengladbach hatten die Täter am frühen Mittwochabend gegen 17.15 Uhr zugeschlagen und waren in das Haus am Adolf-Kempken-Weg in Wickrath-Mitte eingedrungen, in dem sich ersten Erkenntnissen zufolge ein älteres Ehepaar und zwei weitere Familienmitglieder aufhielten.

Die Angreifer bedrohten demnach drei der Bewohner mit Schusswaffen, fesselten sie zum Teil mit Kabelbindern und stahlen Geld aus einem Tresor.

Während ein 82-jähriger Bewohner dabei von den Tätern leicht verletzt wurden, alarmierte ein weiterer Hausbewohner, der sich von den Tätern unbemerkt im Obergeschoss aufhielt, die Polizei.

Die Beamten nahmen das durch den Garten flüchtende Duo dann wenig später vorläufig fest. Dabei sei ein Tatverdächtiger angeschossen und schwer verletzt worden, hieß es seitens der Beamten. "Das Team eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus", berichtete ein Polizeisprecher.

Lebensgefahr bestehe nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht.