Kleinkinder irren allein über Straße: Wenig später findet Polizei schreckliche Wahrheit heraus

Die Polizei ermittelt gegen die 21-jährige Mutter der drei Kinder und deren Lebensgefährten (29). (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Wie die Bonner Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung schilderten, hatten aufmerksame Passanten am vergangenen Mittwoch (23. April) den Notruf gewählt, nachdem sie auf zwei Kleinkinder (3, 5) aufmerksam geworden waren, die unbeaufsichtigt auf der Straße in einem Wohngebiet in Zülpich im Kreis Euskirchen herumliefen.

Sofort eilten die Beamten daraufhin zum Ort des Geschehens und nahmen die Kinder in Augenschein, wobei den Polizisten auffiel, dass diese sich in einem schlechten körperlichen Zustand befanden. Umgehend wurden die Kinder daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Das Jugendamt nahm im Anschluss nicht nur die beiden, sondern auch ein drittes Geschwisterkind (2) in Obhut, das sich nach Angaben der Ermittler ebenfalls in einem schlechten körperlichen Zustand befand.

Derzeit werde die Unterbringung der drei in einer Pflegefamilie vorbereitet, hieß es weiter.

Aufgrund der ärztlichen Befunde und weiterer Ermittlungsergebnisse wurden für die Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten derweil Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die am Montag (28. April) durch die Euskirchener Polizei vollstreckt wurden.

Dabei stellten die Beamten digitale Spurenträger und weitere mögliche Beweismittel sicher, die nun umfangreich ausgewertet werden.