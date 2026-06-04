Unerlaubtes Fahren: 16-Jähriger rastet bei Festnahme aus und prügelt auf Polizistin ein

Berlin - Eine Festnahme ist am Donnerstag in Berlin-Kreuzberg richtig eskaliert: Eine Polizistin wurde verletzt, nachdem ein 16-Jähriger offenbar komplett die Kontrolle verlor.

Die verletzte Polizistin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Nach Angaben der Polizei hatten Einsatzkräfte den Jugendlichen am Steuer eines Mietwagens auf der Straße Am Tempelhofer Berg entdeckt. Als der Wagen gestoppt wurde, versuchten der Fahrer und sein Beifahrer zu fliehen.Doch die Beamten konnten den 16-jährigen Fahrer stoppen.

Bei der anschließenden Festnahme eskalierte die Situation: Der Teenager soll die Beamtin massiv attackiert haben, schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Kollegen eilten sofort zur Hilfe.

Auch danach beruhigte sich die Lage nicht: Der Jugendliche soll weiter um sich getreten und geschlagen haben. Erst durch den Einsatz körperlicher Gewalt konnte der Widerstand schließlich gebrochen werden.

Die Polizisten kam mit einigen Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Auch der 16-Jährige klagte über Kopfschmerzen und wurde selbst in einer Klinik untersucht. Anschließend wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.