Zu nah am Gleis: Junger Mann von ICE erfasst und schwer verletzt

Leichlingen – Heftiger Schock am Bahnhof Leichlingen : Am Donnerstag gegen 17.25 Uhr wurde ein 27-Jähriger von einem durchfahrenden ICE erfasst und schwer verletzt.

Ein 27-Jähriger wurde am Bahnhof Leichlingen von einem durchfahrenden ICE erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei stand der Mann zu nah an der Bahnsteigkante und war offenbar mit seinem Handy beschäftigt.

Der Triebfahrzeugführer reagierte sofort, pfiff laut Achtung und leitete eine Schnellbremsung ein.

Trotzdem konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Der 27-Jährige blieb schwer verletzt auf dem Bahnsteig liegen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Universitätsklinik geflogen.

Durch den Unfall musste die Strecke zwischen Leverkusen-Opladen und Leichlingen zeitweise gesperrt werden, es kam zu Verspätungen und Ausfällen bei der Deutschen Bahn.

Die Bundespolizei nutzt den Vorfall, um noch einmal eindringlich zu warnen, Abstand von der Bahnsteigkante zu halten. Die weiße Sicherheitslinie zeigt, wo es sicher ist.