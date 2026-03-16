Unfallflucht! Dacia-Fahrerin fährt Schulkind um und haut ab

Kamenz - Einfach weitergefahren! Anfang des Monats fuhr eine Dacia-Fahrerin in Kamenz einen Schüler (11) um, rammte ein Auto und fuhr dann einfach weg. Mittlerweile fahndet die Polizei öffentlich nach ihr, und auch die Mutter des Jungen ist verärgert.

Unfallflucht! Dieser Dacia fuhr einfach einen Jungen (11) um und davon. © Polizei

Es geschah am 3. März direkt vor der "Oberschule ab der Elsteraue" gegen 8 Uhr. "Er war einen Meter vor dem Ziel", sagt Mutter Jennifer (39) TAG24. "Auf dem Fußgängerweg hat er sich noch gewundert, dass das Auto nicht bremst. Das im Gegenverkehr hielt ja auch." Stattdessen erfasste der Dacia den Jungen.

"Er landete auf der Motorhaube", so die Mutter. "Mich rief dann eine unbekannte Nummer auf Arbeit an und sagte, dass mein Sohn einen Unfall hatte."

Jennifer ließ alles stehen und liegen, eilte zum Krankenhaus. Die Sache ging noch mal glimpflich aus: "Er klagte über Knie- und Bauchschmerzen. Sie haben ihn 24 Stunden behalten und alles untersucht, um innere Verletzungen auszuschließen."

Danach konnte er die Klinik wieder verlassen, geht mittlerweile wieder zur Schule. Die Dacia-Fahrerin fuhr unterdessen einfach weiter, schrammte bei der Flucht noch einen geparkten VW am Straßenrand und hinterließ 550 Euro Schaden.