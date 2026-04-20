Ungebetener Besuch: Mann entdeckt fremden Übernachtungsgast auf seiner Couch

Schechen - Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim hat ein 60 Jahre alter Mann in seiner Wohnung eine unerwartete Entdeckung auf seiner Couch gemacht: einen Wildfremden, der sich dort zum Schlafen hingelegt hatte.

Einen unerwarteten Übernachtungsgast entdeckte ein 60-Jähriger im Landkreis Rosenheim auf seiner Couch. (Symbolfoto) © 123rf/thecorgi

Laut der Beamten fand er den Unbekannten gegen 3 Uhr morgens. Offenbar war dieser durch eine nicht versperrte oder zugezogene Tür in die Wohnung gelangt.

Dort machte es sich der ungebetene Gast gemütlich und schlief ein. Doch der 60-Jährige gab sich gastfreundlich.

"Derzeit wird nicht von einer Diebstahlsabsicht ausgegangen. Der Anwohner weckte den Mann, der der deutschen Sprache so gut wie nicht mächtig war", teilte die Polizeiinspektion Rosenheim mit.

"Dennoch konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er aus dem Raum Wasserburg kommt. Der Bewohner bot ihm dann sogar noch an, ihn nach Hause zu fahren."

Der Unbekannte seinerseits sprang allerdings unvermittelt auf, ging aus der Wohnung und ward nicht mehr gesehen.