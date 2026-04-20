Ungebetener Besuch: Mann entdeckt fremden Übernachtungsgast auf seiner Couch
Schechen - Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim hat ein 60 Jahre alter Mann in seiner Wohnung eine unerwartete Entdeckung auf seiner Couch gemacht: einen Wildfremden, der sich dort zum Schlafen hingelegt hatte.
Laut der Beamten fand er den Unbekannten gegen 3 Uhr morgens. Offenbar war dieser durch eine nicht versperrte oder zugezogene Tür in die Wohnung gelangt.
Dort machte es sich der ungebetene Gast gemütlich und schlief ein. Doch der 60-Jährige gab sich gastfreundlich.
"Derzeit wird nicht von einer Diebstahlsabsicht ausgegangen. Der Anwohner weckte den Mann, der der deutschen Sprache so gut wie nicht mächtig war", teilte die Polizeiinspektion Rosenheim mit.
"Dennoch konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er aus dem Raum Wasserburg kommt. Der Bewohner bot ihm dann sogar noch an, ihn nach Hause zu fahren."
Der Unbekannte seinerseits sprang allerdings unvermittelt auf, ging aus der Wohnung und ward nicht mehr gesehen.
Unbekannter auf B15 könnte "Fremdschläfer" sein
Eine Stunde später, gegen 4 Uhr, erhielten die Beamten jedoch mehrere Notrufe, dass ein Mann auf der B15 in Richtung Norden unterwegs sei. "Es lag die Vermutung nahe, dass es der 'Fremdschläfer' aus Schechen ist", so die Pressestelle der Polizei.
Die Fahndung nach dem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann blieb jedoch erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.
Gesucht wird ein etwa 1,90 Meter großer Mann mit dunklen Haaren und Vollbart. Er war mit einer weißen Hose und einem dunkelblauen Mantel bekleidet.
Titelfoto: 123rf/thecorgi