Mann bedroht Senior mit Pfefferspray und raubt ihm seine Medikamente
Düsseldorf - Heftiger Vorfall am späten Dienstagabend auf dem Worringer Platz in Düsseldorf: Ein 29-Jähriger soll einen 59-Jährigen wegen ein paar Tabletten mit Pfefferspray attackiert haben.
Laut Polizei sprach der Tatverdächtige den 59-Jährigen gegen 23 Uhr an und wollte von ihm Beruhigungsmittel, die er angeblich dringend wegen einer Krankheit brauche.
Der Mann lehnte mehrmals ab, doch der 29-Jährige ließ nicht locker: Mit Pfefferspray setzte er den Düsseldorfer unter Druck, bis dieser die Tabletten herausgab.
Der ältere Mann wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.
Beamte waren schnell vor Ort und nahmen den Tabletten-Räuber noch am Tatort fest.
Dabei stellte sich heraus, dass er wenige Stunden zuvor bereits an derselben Stelle mit zwei Komplizen ein Handy gestohlen haben soll. Auch dort soll Pfefferspray im Spiel gewesen sein.
Der Mann ist kein Unbekannter: Er soll mehrfach polizeilich aufgefallen sein und saß bis Mitte Oktober noch in Haft. Weil die Polizei davon ausging, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.
Titelfoto: Bildmontage: Monika Skolimowska/dpa, Armin Weigel/dpa