Mann bedroht Senior mit Pfefferspray und raubt ihm seine Medikamente

Düsseldorf - Heftiger Vorfall am späten Dienstagabend auf dem Worringer Platz in Düsseldorf : Ein 29-Jähriger soll einen 59-Jährigen wegen ein paar Tabletten mit Pfefferspray attackiert haben.

Der 29-Jährige raubte dem Senior seine Medikamente. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Polizei sprach der Tatverdächtige den 59-Jährigen gegen 23 Uhr an und wollte von ihm Beruhigungsmittel, die er angeblich dringend wegen einer Krankheit brauche.

Der Mann lehnte mehrmals ab, doch der 29-Jährige ließ nicht locker: Mit Pfefferspray setzte er den Düsseldorfer unter Druck, bis dieser die Tabletten herausgab.

Der ältere Mann wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Beamte waren schnell vor Ort und nahmen den Tabletten-Räuber noch am Tatort fest.