Unter Drogen: Autofahrer will flüchten und kracht in Polizeiwagen

Waltershausen - Bei seiner Flucht vor der Polizei hat ein junger Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen in Waltershausen (Landkreis Gotha) einen Unfall verursacht.

Am Polizeifahrzeug entstand enormer Sachschaden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Eine Streife wollte gegen 3 Uhr den Seat-Fahrer im Stadtgebiet kontrollieren, doch der 30-Jährige hatte andere Pläne und flüchtete. Beim Versuch davonzufahren schaltete der Marokkaner das Abblendlicht an seinem Auto aus.

Die Polizei verfolgte den Mann durch Großteile der Stadt, ehe der Fluchtversuch durch einen Unfall beendet wurde. Der 30-Jährige war in der Ohrdrufer Straße gegen ein weiteres Polizeiauto gekracht, welches zur Unterstützung angefordert worden war.

Nach der Kollision stieg der Autofahrer aus seinem Seat aus und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten. Er konnte allerdings von den Polizisten gestellt werden.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, stand der junge Mann und Drogeneinfluss. Darüber hinaus waren die am Seat angebrachten Nummernschilder nicht für das Auto ausgegeben, ein Versicherungsschutz bestand nicht. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann auch nicht, teilten die Beamten.

Der Marokkaner wurde vorläufig festgenommen. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.