Unter Drogeneinfluss: Frontal-Crash auf der B8 fordert zwei Verletzte

Passau - Bei einem Frontalunfall auf der Bundesstraße 8 sind im niederbayerischen Landkreis Passau zwei Personen verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Unter dem Einfluss von Drogen – darunter eine "erhebliche Alkoholisierung" – hat ein Mann offenbar einen Frontalunfall verursacht. © Riedl/zema-medien.de

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Zusammenstoß am Samstagabend gegen 20 Uhr.

"Demnach befuhr ein 35-jähriger Mann aus dem Bereich Tittling mit seinem Pkw Skoda von Heining her kommend auf die B8 in Fahrtrichtung Passau auf", teilte die Polizeiinspektion Passau mit.

"Zur gleichen Zeit befuhr eine 65-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW die B8 von Passau her kommend und wollte an der dortigen Abbiegespur nach Heining einbiegen."

Dabei kam es zur Kollision. Der 35-Jährige wurde den Angaben nach leicht verletzt. Die 65 Jahre alte Frau erlitt unter anderem ein Schleudertrauma, eine Prellung des Handgelenks und einen Schock.

Ihre Verletzungen wurden als mittelschwer eingestuft. Beide seien in eine Klinik eingeliefert worden.