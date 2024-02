17-Jährige beim Karneval vergewaltigt? So jung ist der Verdächtige

Würzburg/Himmelstadt - Nach einer Faschingsfeier in Unterfranken steht ein furchtbarer Verdacht im Raum: Wurde eine 17-Jährige im Anschluss an die Karnevalsparty vergewaltigt? Nun hat der Fall eine neue Wendung genommen - ein Tatverdächtiger hat sich gestellt!

Soweit bislang bekannt, ereignete sich die Tat am Rosenmontag (12. Februar) in der Gemeinde Himmelstadt im Landkreis Main-Spessart.

Die Ermittlungen "zu einem sexuellen Übergriff gegen eine 17-Jährige" dauern weiter an.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen zur Aufklärung des Vergewaltigungsvorwurfs, der nach einer Faschingsfeier in Himmelstadt im Raum steht.

Am Abend fand in einer Turnhalle in der Gemeinde eine Faschingsfeier statt. Bei der Karnevalsparty soll die 17-Jährige den mutmaßlichen Täter getroffen haben, der ihr zu diesem Zeitpunkt bereits flüchtig bekannt gewesen sein soll.

Von der Party gingen beide zum Ufer des Mains. Dabei sprach sie ein entgegenkommender Mann an, worauf der Begleiter der 17-Jährigen mit den Worten "Halt's Maul!" reagiert haben soll.

Gegen 20.15 Uhr soll es dann bei der Mainbrücke in Himmelstadt zu einem sexuellen Übergriff gegen den Willen der 17-Jährigen gekommen sein.

Die zuständige Kriminalpolizei in Würzburg sucht zur Aufklärung des Falls weiterhin Zeugen. Insbesondere suchen die Ermittler den bislang unbekannten Mann, "welcher die beiden Jugendlichen auf dem Weg zum Main angesprochen hat und ein wichtiger Zeuge sein könnte", wie der Sprecher betonte.

Darüber hinaus fragen die Beamten ganz allgemein, wer die 17-Jährige und ihren Begleiter bei der Faschingsfeier in Himmelstadt oder am Mainufer gesehen hat.

Hinweis nimmt die Würzburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 09314571732 entgegen.