Urlaub vorbei, Mitbringsel weg: Shopping-Trip in Dubai endet böse am Flughafen

Köln - Teure Handtaschen, Luxus-Schuhe und ein fettes Steuerstrafverfahren: So endete die Shoppingtour einer niederländischen Mutter-Tochter-Kombo (57 und 25 Jahre) in Dubai am Kölner Flughafen.

Die Luxus-Beute im Wert von 35.000 Euro. © Hauptzollamt Köln

Die beiden reisten am Dienstag zurück nach Deutschland und wollten ihre Luxus-Beute im Gesamtwert von über 35.000 Euro offenbar unbemerkt ins Land schmuggeln.

Doch der Kölner Zoll hatte anderes vor: Beim Passieren des grünen Ausgangs für anmeldefreie Waren wurden die Koffer der Damen kontrolliert.

In dem Gepäckstück der Mutter fanden sie vier Handtaschen im Wert von knapp 13.000 Euro, in dem Tochter fünf Handtaschen und drei Paar Designer-Schuhe für rund 22.000 Euro.

"Da beide versucht haben, diese am Zoll vorbeizuschmuggeln, wurde gegen die Niederländerinnen direkt vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet", erklärt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.