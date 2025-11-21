US-Police-Car sorgt für staunende Beamte: Doch unter der Haube lauert das Grauen

Düsseldorf – Auf der Corneliusstraße in Düsseldorf fiel der Polizei am Donnerstag ein amerikanischer Streifenwagen ins Auge. Trotz des schönen Anblicks merkten die Beamten sofort: Das Ding ist ein rollender Problemfall.

Das Police Car erinnerte von außen an Hollywood. © Bildmontage: Polizei Düsseldorf

Ein Look wie aus einem US-Actionfilm: schwarzer Lack, weißer Schriftzug und der markante Sheriff-Stern auf der Motorhaube.

Kein Wunder, dass der Wagen die Aufmerksamkeit der Düsseldorfer Polizei im Nu gewann. Als sie diesen am Mittag schließlich herauswinkten, fiel ihnen sofort die "Blaulichtanlage" ins Auge.

Ein hübscher Nachbau, aber: in Deutschland absolut nicht erlaubt. Und das war nur der Anfang.

Während der Begutachtung fielen den Einsatzkräften immer mehr Mängel auf.

Weil der Wagen eher nach Bastelprojekt als nach Auto aussah, ging es direkt weiter zum Sachverständigen.