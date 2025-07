Vater geht mit Kind zum Arzt: Als er zurückkommt, erlebt er böse Überraschung

Bonn - Während ein Vater (39) mit seinem dreijährigen Sohn beim Kinderarzt war, stahlen bislang Unbekannte sein hochwertiges E-Mountainbike samt Kinderanhänger - und das am helllichten Tag! Jetzt hofft der Bonner, dass er sein Rad doch noch zurückbekommt.

Das E-Mountainbike war mit einem Stahlfaltschloss gesichert worden, das hielt die Diebe aber nicht auf. © privat

Nach Angaben der Polizei Bonn hatte sich der Vorfall am vergangenen Freitag (25. Juli) im Stadtteil Beuel ereignet.

Demnach war der 39-Jährige am Morgen samt Sohn mit dem E-Bike (Modell Carver Strikt E.440, 2024) zur Bahn-Haltestelle Küdinghoven gefahren, wo er sein Zweirad mit einem hochwertigen Faltschloss an der Küdinghovener Straße/Ecke "An der Siebengebirgsbahn" sicherte und gegen 9 Uhr mit der Bahn Richtung Köln fuhr, wo das Kind einen Arzttermin hatte.

Als Vater und Sohn dann am Nachmittag gegen 15 Uhr an der Haltestelle Küdinghoven wieder aus der Stadtbahn stiegen, wartete eine böse Überraschung auf die beiden: Statt des Rades und Anhängers (Croozer Kid Keke 1), in dem sich auch Spielzeug und Bücher des Dreijährigen befunden hatten, fanden sie lediglich das durchtrennte Faltschloss vor.

Gegenüber TAG24 zeigte sich der wütende Vater fassungslos über den dreisten Diebstahl: "Mein Sohn hat minutenlang geweint, weil sein Anhänger und mein Akku-Rad gestohlen worden sind", erklärte er und erstattete umgehend Anzeige bei der Bonner Polizei.