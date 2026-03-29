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Auf Papas Schoß: Junge (4) fährt mit Kippe im Mund über A8

Ein Vierjähriger saß auf dem Schoß seines Vaters, während der im Kreis München auf der A8 ohne Führerschein fährt. Die Polizei greift ein.

Von Friederike Hauer

Unterhaching - Ein besonders krasser Fall von Verantwortungslosigkeit zeigte sich den Beamten der Autobahnpolizei im Kreis München: Ein Vater fuhr mit seinem Sohn auf dem Schoß auf der A8 - und das war nur die Spitze des Eisbergs.

Die Polizei kontrolliert den BMW an der A8 im Kreis München. (Symbolfoto)
Die Polizei kontrolliert den BMW an der A8 im Kreis München. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Eine Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen kontrollierte den BMW am Freitagnachmittag und die Beamten trauten ihren Augen kaum, denn der 22-jährige Fahrer aus Unterhaching saß nicht allein am Steuer!

Auf seinem Schoß saß sein vierjähriger Sohn, völlig ungesichert. Einen Kindersitz hatte der Mann zwar im Auto, allerdings im Kofferraum.

Und damit nicht genug: Bei der Kontrolle hatte der Junge eine Zigarette im Mund und versuchte gerade diese mit einem Feuerzeug anzuzünden, berichteten die Beamten. Die Polizisten griffen ein und verhinderten, dass das Kind rauchte.

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Die Überprüfung des Mannes setzte dem Ganzen dann die Krone auf: Wie sich herausstellte, hatte der 22-Jährige keinen Führerschein.

Was er den Beamten zeigte, entpuppte sich als Fälschung.

Jugendamt informiert: Vater fährt mit Sohn auf dem Schoß über Autobahn

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil er sein Kind nicht ordnungsgemäß transportiert habe. Darüber hinaus sei das Jugendamt über die Situation informiert worden.

Auch für die Halterin des BMW hat der Fall Konsequenzen. Die Freundin des 22-Jährigen wurde wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Laut Polizei besitzt auch sie keinen Führerschein.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

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