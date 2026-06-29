Nach blutiger Auseinandersetzung in Stendal: Polizei nimmt weiteren Tatverdächtigen fest

Stendal - Nach einer Auseinandersetzung in Stendal ( Sachsen-Anhalt ) Anfang Juni, bei der ein 27-Jähriger schwere Verletzungen davontrug, wurde nun gegen einen weiteren Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen.

Bei dem Vorfall wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal hat das Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes durch umfangreiche Ermittlungen einen 23-jährigen syrischen Verdächtigen ermittelt, der am 6. Juni an den Vorkommnissen im Altmark-Forum beteiligt gewesen sein soll.

Er wurde am 25. Juni von den Beamten festgenommen und am Folgetag nach der Verkündung des Haftantrags einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Das ist passiert: Am 6. Juni wurde ein 27-jähriger Tunesier bei einem Streit mit einer "Hieb- und Stichwaffe" schwer verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Am Folgetag konnte nach intensiven Ermittlungen ein 26-jähriger Syrer als erster Tatverdächtiger ausgemacht werden. Das SEK nahm ihn an seiner Wohnadresse vorläufig fest.