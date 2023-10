Verbotene Palästina-Demos in Berlin: Zwei verletzte Polizisten und etliche Festnahmen

Berlin - Wegen der Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen kam es in Berlin-Mitte am Samstag erneut zu zahlreichen verbotenen Versammlungen.

Behelmte Polizisten lösen eine nicht genehmigte Kundgebung in Berlin-Mitte auf. © Morris Pudwell

Rund 620 Einsatzkräfte betreuten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt vier Versammlungen und setzten drei Versammlungsverbote durch, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach versammelten sich in der Oranienburger Straße bis zu 500 Personen zu einer störungsfreien Kundgebung.

Auch in der Fasanenstraße trafen sich 500 Menschen ohne besondere Vorkommnisse. Kleinere Kundgebungen fanden zudem in der Brunnenstraße, am Fraenkelufer und in der Mauerstraße statt.

Drei weitere Demonstrationen waren angezeigt und verboten worden. Dennoch kamen am Alexanderplatz gegen 18 Uhr rund 100 mutmaßliche Versammlungsteilnehmende zusammen. Die Polizei sprach diese eigenen Angaben nach an und verwies sie konsequent des Platzes.