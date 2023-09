Verbrennungen und Verlust der Orientierung: Laser-Attacken auf Piloten in Sachsen

Bautzen - Die Bundespolizei hat in diesem Jahr in Sachsen drei Laserpointer-Attacken auf ihre Piloten registriert.

Piloten in Sachsen wurden im Jahr 2023 bereits mehrmals Opfer von Angriffen mit Laserpointern. (Symbolbild) © Eric Münch

2022 seien zwei Blendungen festgestellt worden, 2021 war es eine.

Die Behörde weist ausdrücklich darauf hin, dass derlei Delikte keine Bagatellen seien. Sie könnten zu Verbrennungen an der Netzhaut führen oder die Piloten derart blenden, dass sie Orientierung oder Sicht verlieren.

Ende Mai war ein Polizeihubschrauber in Bautzen im Landeanflug mit einem grünen Laser geblendet worden. Zudem wurde im Januar ein Pilot in Leipzig attackiert und in Bautzen ein 37-Jähriger festgenommen, der zuvor auf einen Hubschrauber gezielt hatte.