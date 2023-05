24.05.2023 19:24 Verdächtiger Brief ans Grünen-Büro löst Großeinsatz im Norden aus!

Ein verdächtiger Brief ans Grünen-Büro in Flensburg hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Umschlag war mit Pulver gefüllt.

Von Bastian Küsel

Flensburg - Großeinsatz! Ein verdächtiger Briefumschlag, der am Mittwoch im Büro der Grünen in Flensburg einging, hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein verdächtiger Brief ans Grünen-Büro in Flensburg hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa Wie die Beamten mitteilten, brachten Mitarbeiter des Büros den Umschlag, der mit weißem Pulver gefüllt war, gegen 15.50 Uhr zur Polizei. Da es sich bei dem Pulver um einen nicht klar zu identifizierenden Stoff handelte, wurden die Räumlichkeiten evakuiert und der Bereich um das Polizeirevier gesperrt. Gegen 17.45 Uhr wurde der Umschlag von der alarmieren Feuerwehr schließlich unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen in einem Behältnis gesichert und aus dem Gebäude gebracht. Das Pulver soll nun analysiert werden, ein Ergebnis steht noch aus. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa