Verfolgungsjagd im Erzgebirge: Moped-Fahrer flüchtet mit getuntem Bike vor Polizei
Schwarzenberg - Seinen Führerschein ist ein 17-Jähriger aus dem Erzgebirge zunächst los. Um einer Verkehrskontrolle zu umgehen, flüchtete er am Montagabend vor der Polizei - ohne Erfolg.
Beamte der Bereitschaftspolizei Chemnitz fielen gegen 19 Uhr in der Karlsbader Straße, in Höhe des Kauflands, zwei Mopeds ins Auge, wobei an einem der Fahrzeuge das Versicherungskennzeichen nicht erkennbar war.
Die Polizisten wollten den Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch der 17-jährige Deutsche hatte andere Pläne. Anstatt abzubremsen, gab er Gas und fuhr über mehrere Straßen in Richtung Hammerweg.
Wie die Polizei mitteilte, verlor er dort offenbar die Kontrolle über sein Moped, fuhr geradeaus in ein Grundstück der Straße Vorstadt und kollidierte mit zwei parkenden Autos.
Anschließend stürzte der 17-Jährige und die Beamten konnten den Jugendlichen stellen.
Daraufhin bekamen die Beamten mit, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen teilweise durch einen Aufkleber verdeckt war. Zudem war der Motor des Mopeds aufgemotzt und somit der Hubraum vergrößert worden.
Mit rasanter Geschwindigkeit über Supermarkt-Parkplatz geheizt
Der Deutsche muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotener Kraftfahrzeugrennen, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.
Zudem kassierten die Beamten seinen Führerschein ein. Angaben zum Sachschaden liegen der Polizei noch nicht vor.
Auf seiner Flucht fuhr der 17-Jährige mit rasanter Geschwindigkeit unter anderem auch über den Kaufland-Parkplatz, wodurch er mehrere Personen gefährdete.
Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können oder die bei der Flucht des Mopedfahrers ebenfalls gefährdet wurden.
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter folgender Telefonnummer entgegen: 03771 12-0.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, privat