Verfolgungsjagd im Erzgebirge: Moped-Fahrer flüchtet mit getuntem Bike vor Polizei

Schwarzenberg - Seinen Führerschein ist ein 17-Jähriger aus dem Erzgebirge zunächst los. Um einer Verkehrskontrolle zu umgehen, flüchtete er am Montagabend vor der Polizei - ohne Erfolg.

Aufgrund einer "Freien Sachsen"-Demo war am Montagabend ein hohes Polizeiaufgebot in der Stadt. Das wurde dem 17-Jährigen zum Verhängnis. © privat

Beamte der Bereitschaftspolizei Chemnitz fielen gegen 19 Uhr in der Karlsbader Straße, in Höhe des Kauflands, zwei Mopeds ins Auge, wobei an einem der Fahrzeuge das Versicherungskennzeichen nicht erkennbar war.

Die Polizisten wollten den Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch der 17-jährige Deutsche hatte andere Pläne. Anstatt abzubremsen, gab er Gas und fuhr über mehrere Straßen in Richtung Hammerweg.

Wie die Polizei mitteilte, verlor er dort offenbar die Kontrolle über sein Moped, fuhr geradeaus in ein Grundstück der Straße Vorstadt und kollidierte mit zwei parkenden Autos.

Anschließend stürzte der 17-Jährige und die Beamten konnten den Jugendlichen stellen.

Daraufhin bekamen die Beamten mit, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen teilweise durch einen Aufkleber verdeckt war. Zudem war der Motor des Mopeds aufgemotzt und somit der Hubraum vergrößert worden.