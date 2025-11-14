Verfolgungsjagd im Harz: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Ballenstedt - Als am Mittwoch eine Polizeistreife in Ballenstedt ( Harz ) unterwegs war, trafen die Beamten auf einen Mann, der eigentlich hinter Gittern sein sollte - es kam zur Verfolgungsjagd.

Die Polizisten mussten den Mann doppelt umzingeln, um ihn festzunehmen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Die Streife traf den Mann gegen 11.20 Uhr in der Poststraße an, wie das Polizeirevier Harz am Freitag mitteilte.

Als die Einsatzkräfte ihn ansprechen wollten, machte sich der 21-Jährige davon: Erst rannte er auf ein Grundstück, dann in Richtung Bebelstraße.

Die Polizisten jagten ihm hinterher und konnten ihn in einem Hinterhof stellen.

Die Festnahme wurde jedoch zunächst vom Flüchtigen vereitelt: Er wehrte sich erheblich, stieß einen Beamten zu Boden und flüchtete erneut.

Weit kam er allerdings nicht, bevor ihn die Polizisten in einem weiteren Hinterhof einkesselten.

Der aggressive Mann griff die Beamten mehrfach an. Letztendlich brachten sie ihn jedoch zu Boden, die Handschellen klickten.