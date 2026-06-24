Vergewaltigung in Disco! Polizei steckt zwei junge Männer in U-Haft
München - Zwei junge Männer sollen eine 18-Jährige in einer Diskothek vergewaltigt haben. Beide Tatverdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geschah die Tat bereits am frühen Sonntagmorgen (7. Juni) gegen 3 Uhr.
Die damals noch unbekannten Männer sollen die 18-Jährige dazu überredet haben, sich mit ihnen in einen unverschlossenen Raum zu begeben.
"Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die beiden die 18-Jährige in dem Raum bedrängten und sie trotz Gegenwehr vergewaltigten", teilte das Polizeipräsidium München mit.
Nach der Tat flohen die Männer, eine Freundin der jungen Frau wählte kurze Zeit später den Notruf.
Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.
Mitarbeiterin des Clubs hilft Beamten auf die richtige Spur
Nach einem Hinweis einer Mitarbeiterin der Diskothek fanden Beamte zwei Männer in Tatortnähe und nahmen sie vorläufig fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 21-Jährigen und einen 19-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit.
Die Ermittler stellten unter anderem Handys zur Auswertung sicher und sicherten Spuren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kamen die beiden Verdächtigen anschließend vor eine Ermittlungsrichterin.
"Diese ordnete die Untersuchungshaft für beide Tatverdächtige an." Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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