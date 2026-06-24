Vergewaltigung in Disco! Polizei steckt zwei junge Männer in U-Haft

München - Zwei junge Männer sollen eine 18-Jährige in einer Diskothek vergewaltigt haben. Beide Tatverdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Zwei Tatverdächtige sitzen nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in einer Disco in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © 123RF/boyphare1

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geschah die Tat bereits am frühen Sonntagmorgen (7. Juni) gegen 3 Uhr.

Die damals noch unbekannten Männer sollen die 18-Jährige dazu überredet haben, sich mit ihnen in einen unverschlossenen Raum zu begeben.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die beiden die 18-Jährige in dem Raum bedrängten und sie trotz Gegenwehr vergewaltigten", teilte das Polizeipräsidium München mit.

Nach der Tat flohen die Männer, eine Freundin der jungen Frau wählte kurze Zeit später den Notruf.

Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.