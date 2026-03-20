Verhaftung nach Leichenfund: Starb der 53-Jährige, weil er sich nicht helfen konnte?
Oranienbaum-Wörlitz - Ein Spaziergänger in Sachsen-Anhalt machte am Donnerstagmorgen eine gruselige Entdeckung. Gegen 7 Uhr morgens war er in der Nähe des Margaretenhofteiches in Oranienbaum-Wörlitz unterwegs, als er einen leblosen Mann fand. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Unbekannten feststellen.
Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau und die Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilten, konnte man nun die Identität des Toten feststellen: Es soll sich um einen 53-jährigen Mann aus Oranienbaum-Wörlitz handeln.
Die Leiche wurde gründlich untersucht und hatte mehrere Verletzungen, die nicht für den Tod verantwortlich waren, aber den Verdacht auf eine Fremdeinwirkung erwecken.
Auf Hochtouren wurde weiter ermittelt und am Freitagnachmittag wurde ein Tatverdächtiger identifiziert und gegen 17 Uhr vorläufig festgenommen.
Der Verdächtige ist ein 45-Jähriger aus Oranienbaum-Wörlitz.
Wer hat in der Nähe des Fischteichs etwas beobachtet?
"Der Beschuldigte steht im dringenden Tatverdacht, den Geschädigten in eine hilflose Lage versetzt und in der weiteren Folge dadurch seinen Tod verursacht zu haben", so die Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Am Samstag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.
Die Ermittlungen dauern währenddessen weiter an.
Zeugen, die die Tat am späten Nachmittag oder frühen Abend des 18. März 2026 beobachtet haben oder Hinweise zum möglichen Tatgeschehen oder beteiligten Personen geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau melden. Das geht telefonisch unter der 0340/6000-291 oder per Mail unter [email protected].
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa; Soeren Stache/dpa