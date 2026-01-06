Verkehrskontrolle läuft aus dem Ruder: Autofahrer flieht und schleift Beamtin mit

Krefeld - In Krefeld ist eine Verkehrskontrolle derart aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei nun Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen 20-jährigen Autofahrer aufgenommen hat.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen 20-Jährigen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Beamten waren nach Angaben vom Dienstag am vergangenen Freitagabend gegen 20 Uhr von mehreren Zeugen zu einem Supermarkt-Parkplatz an der Hafelsstraße alarmiert worden, nachdem dort mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen "herumdriften" würden.

Als die Ordnungshüter dann wenig später den Ort des Geschehens erreichten, stießen sie auf zwei Männer und eine Frau, deren Ausweise zunächst kontrolliert wurden.



"Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug des 20-jährigen Beschuldigten angebrachten Kennzeichen wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben worden waren", berichtete ein Polizeisprecher, als es plötzlich brandgefährlich wurde!

So stieg der junge Mann unvermittelt in seinen Wagen, um von dem Parkplatz zu fliehen, was eine 24-jährige Polizistin verhindern wollte, indem sie sich in das Fahrzeug beugte und versuchte, den Zündschlüssel zu ziehen. Das gelang ihr jedoch nicht, woraufhin der 20-Jährige einfach losfuhr, sein Auto beschleunigte und die Beamtin mehrere Meter mitschleifte.