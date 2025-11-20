Verkehrsverstoß führt zu Kreuzungs-Crash: Drei Verletzte und riesiger Sachschaden

Offenbach am Main - Ein missachtetes Vorfahrtrecht hat am späten Mittwochabend im Offenbacher Stadtteil Bieber zu einem folgenschweren Unfall geführt. Drei Menschen wurden verletzt, zudem entstand ein erheblicher Sachschaden.

In Offenbach-Bieber kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. © Polizeipräsidium Südosthessen

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Langener Straße/Brückenstraße.

Demnach soll ein 32-jähriger Opel-Fahrer den von rechts kommenden Audi A5 eines 35-Jährigen an jener Stelle übersehen haben, an der die Rechts-vor-Links-Regel gilt.

Der heftige Aufprall schleuderte den Audi daraufhin gegen einen am Straßenrand geparkten Audi Q2.

Das Fahrzeug kam schließlich an einer Hauswand und einem Briefkasten zum Stillstand.

Beide Fahrer sowie ein 22-jähriger Beifahrer im Audi A5 wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.