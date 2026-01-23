Verstörender Verdacht: Mann soll sich im Krankenhaus an Leichen vergangen haben

Bünde - Ein Krankenhausmitarbeiter soll sich in Bünde ( Nordrhein-Westfalen ) an Toten vergangen haben. Jetzt wurde seine Wohnung durchsucht.

Der 39-Jährige wird beschuldigt, sexuelle Handlungen an einer weiblichen und einer männlichen Leiche vorgenommen zu haben. (Symbolfoto) © 123RF/bbtreesubmission

Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Kreispolizeibehörde Herford mitteilen, wurde in der Prosektur eines Krankenhauses in Bünde in zwei Fällen die Störung der Totenruhe angezeigt.

Die Vorfälle ereigneten sich demnach am 17. Juni und am 30. Dezember 2025.

Nach bisherigen Ermittlungen steht ein 39-jähriger Mann unter Verdacht. Er soll bis Ende Juni 2025 Hilfstätigkeiten im Krankenhaus ausgeübt haben, darunter auch Reinigungsarbeiten in der Prosektur.

Es wird vermutet, dass sich der Beschuldigte an beiden Tagen in den Räumlichkeiten der Prosektur aufgehalten und dabei bei einer weiblichen und einem männlichen Verstorbenen die Totenruhe gestört haben soll.