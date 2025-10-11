Versuchtes Tötungsdelikt in Köln: Mann wirft Pflasterstein auf fahrenden Audi

Versuchtes Tötungsdelikt in Köln: Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einen Pflasterstein auf einen fahrenden Audi geworfen haben soll.

Von Laura Miemczyk

Köln - In Köln hat ein bislang Unbekannter am Samstag einen Pflasterstein auf einen fahrenden Audi geworfen und dabei nur knapp den Fahrer (68) und dessen Beifahrerin (60) verfehlt. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter, gegen den wegen versuchter Tötung ermittelt wird.

Der Mann wird verdächtigt, einen Pflasterstein auf einen fahrenden Audi geworfen und die Insassen nur knapp verfehlt zu haben.
Der Mann wird verdächtigt, einen Pflasterstein auf einen fahrenden Audi geworfen und die Insassen nur knapp verfehlt zu haben.  © Bildmontage: Polizei Köln

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft schilderten, soll der Gesuchte am Samstagmorgen den etwa 30 mal 20 Zentimeter großen Pflasterstein von der Überführung "Ursulaplatz" auf den in Richtung Breslauer Platz fahrenden Audi des 68-Jährigen geworfen haben.

Der Stein schlug in der Heckscheibe des Autos ein - eine Mordkommission hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Doch damit nicht genug! Nur kurz nach dem Steinwurf soll der derselbe Mann in einem Drogeriegeschäft am Eigelstein eine Kundin (30) angegriffen haben und anschließend auf einem Fahrrad geflüchtet sein. Dabei wurde er mehrfach von der polizeilichen Videobeobachtung erfasst.

Eingesperrt im "Schlaraffenland", aber Paar ruft lieber die Polizei
Polizeimeldungen Eingesperrt im "Schlaraffenland", aber Paar ruft lieber die Polizei

Zeugen wollen ihn zudem zuletzt gegen 10.30 Uhr im Stadtteil Sülz gesehen haben.

"Der Tatverdächtige dürfte nach ersten Erkenntnissen aus dem Obdachlosenmilieu stammen", berichtete ein Polizeisprecher. Die Ermittler haben mehrere Fotos des Mannes veröffentlicht und bitten um Hinweise zu seiner Identität.

Polizei Köln bittet um Hinweise: Wer erkennt den Steinwerfer?

Der Mann fiel kurz nach dem Steinwurf in einem Drogeriemarkt am Eigelstein auf, wo er eine Frau (30) angegriffen haben soll.
Der Mann fiel kurz nach dem Steinwurf in einem Drogeriemarkt am Eigelstein auf, wo er eine Frau (30) angegriffen haben soll.  © Bildmontage: Polizei Köln

Der Gesuchte wurde zudem folgendermaßen beschrieben:

  • circa 1,65 Meter groß
  • etwa 30 Jahre alt
  • ungepflegtes Erscheinungsbild
  • Bart
  • Tattoo oder Verschmutzung im Gesicht
  • könnte nach aktuellen Erkenntnissen inzwischen ein weißes Oberteil tragen

Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Köln

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: