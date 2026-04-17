Vier Männer prügeln sich vor dem Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

Halberstadt - Am Donnerstagabend entstand im Landkreis Harz eine Schlägerei . Die Polizei konnte drei der vier Beteiligten dingfest machen.

Am Donnerstag prügelten sich vier Männer vor dem Bahnhof Halberstadt. © Matthias Bein/dpa

Gegen 18 Uhr gerieten vier Männer vor dem Bahnhof in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) in einen Streit, der eskalierte.

In Paaren gingen sie auf die jeweils anderen los und deckten einander mit Schlägen und Tritten ein, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Als der 33-jährige Beteiligte den Bahnhofsvorplatz verlassen wollte, hauten ihm seine 22 und 25 Jahre alten Kontrahenten eine Glasflasche auf den Kopf.

Die drei Beteiligten konnten identifiziert und der 33-Jährige mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der unbekannte Vierte nahm Reißaus und konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Der Mann hatte schwarzes Haar und trug schwarze Kleidung.

Die Beamten der Polizei leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und bitten die Bevölkerung um Mithilfe, den vierten Raufbold zu finden.