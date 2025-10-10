Volltreffer bei Verkehrskontrolle: Was die Polizei im Auto findet, sorgt für Ärger

Solingen - Eigentlich wollten Polizisten am Donnerstag in Solingen nur eine stinknormale Verkehrskontrolle durchführen, doch am Ende landeten sie einen Volltreffer mit anschließender Festnahme.

Die Polizisten fanden bei der Verkehrskontrolle heraus, dass der Wagen gestohlen war. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Laut Polizei fiel einer Streife gegen 16.35 Uhr ein verdächtiger Ford Kuga auf, der auf der Worringer Straße unterwegs war.

Als die Beamten das Auto stoppen wollten, reagierte die Fahrerin erstmal gar nicht auf die Anhaltezeichen. Erst ein paar Straßen weiter blieb der Wagen dann stehen.

Was die Polizisten schließlich herausfanden, hatte es in sich: Der Ford war erst vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldet worden.

Die 34-jährige Fahrerin stand außerdem offenbar unter Drogeneinfluss und besaß nicht einmal einen Führerschein.

Im Auto fanden die Ermittler zusätzlich Drogen, diverse Schlüssel, persönliche Unterlagen, ein Handy und eine Debitkarte und damit mutmaßliche Beute aus vorherigen Diebstählen.