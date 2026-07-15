Vom Blitz getroffen: Sechs Soldaten der Bundeswehr verletzt

Mittenwald - Bei einem Blitzeinschlag im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind sechs Soldaten der Bundeswehr verletzt worden.

Bei einem Blitzschlag in Oberbayern wurden mehrere Soldaten verletzt. (Symbolbild) © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Die Soldaten im Alter von 18 bis 26 Jahren befanden sich am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr während eines Gewitters in einem Biwak am Hohen Brendten, einer Anhöhe am Kranzberg bei Mittenwald, wie die Polizei mitteilte.

Fünf von ihnen erlitten demnach leichte Verletzungen, ein weiterer wurde mittelschwer verletzt.

Da zunächst unklar war, wie viele Menschen betroffen waren, rückten mehrere Rettungs- und Einsatzfahrzeuge an. Alle Verletzten wurden in eine Klinik gebracht.