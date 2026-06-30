Von Güterzug mitgerissen: Frau bei Gleisüberquerung schwer verletzt

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Im hessischen Main-Kinzig-Kreis wurde eine 43 Jahre alte Frau am Montagabend von einem Güterzug erfasst, mitgeschleppt und dabei schwer verletzt.

Von Maximilian Hölzel

Nidderau-Ostheim - Ein folgenschwerer Unfall hat sich am späten Montagabend im hessischen Main-Kinzig-Kreis ereignet. Eine 43 Jahre alte Frau wurde von einem Güterzug erfasst und dabei schwer verletzt. Aktuell geht die Bundespolizei von einem Unglück aus.

Die 43-jährige Frau wurde von dem Güterzug erwischt, als sie im Bereich des Bahnhofs Ostheim die Gleise überqueren wollte.
Die 43-jährige Frau wurde von dem Güterzug erwischt, als sie im Bereich des Bahnhofs Ostheim die Gleise überqueren wollte.  © 5VISION.NEWS

Zu dem Unfall kam es am Montag um kurz vor 22 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Nidderau-Ostheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 43-Jährige die Gleise überqueren, als sich ein Güterzug näherte.

Der Zug streifte die Frau am Arm und riss sie dabei mit.

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Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die zuständige Bundespolizei geht nach derzeitigem Stand von einem Unfall aus. Weitere Angaben zu den genauen Umständen wurden zunächst nicht gemacht.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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