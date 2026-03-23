Vorfall auf Schießbahn: Polizei-Gebäude nach Feuer gesperrt

Bamberg - In der Zentrale der Bamberger Polizei ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Angaben brannte es im Bereich der Schießbahn.

Nach den Löscharbeiten wurde das Polizeigebäude belüftet und war für die Beschäftigten zunächst nicht mehr betretbar. © Patrick Pleul/ZB/dpa

Das Feuer habe man etwa gegen 12.20 Uhr bemerkt, teilte die Polizei mit.

"Die 15 Personen, welche sich in der Schießbahn befanden, konnten diese alle unverletzt verlassen", gab das Polizeipräsidium Oberfranken am Nachmittag bekannt.

"Die Feuerwehr löschte das Feuer und belüftet derzeit das Gebäude." Sämtliche Mitarbeiter mussten das Gebäude längere Zeit verlassen.

Unklar war zum Zeitpunkt der Mitteilung jedoch, ab wann sie das Gebäude wieder betreten können.

Dies werde in Abstimmung mit der Feuerwehr vor Ort untersucht. Über die Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Informationen.