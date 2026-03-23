Vorfall auf Schießbahn: Polizei-Gebäude nach Feuer gesperrt
Bamberg - In der Zentrale der Bamberger Polizei ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Angaben brannte es im Bereich der Schießbahn.
Das Feuer habe man etwa gegen 12.20 Uhr bemerkt, teilte die Polizei mit.
"Die 15 Personen, welche sich in der Schießbahn befanden, konnten diese alle unverletzt verlassen", gab das Polizeipräsidium Oberfranken am Nachmittag bekannt.
"Die Feuerwehr löschte das Feuer und belüftet derzeit das Gebäude." Sämtliche Mitarbeiter mussten das Gebäude längere Zeit verlassen.
Unklar war zum Zeitpunkt der Mitteilung jedoch, ab wann sie das Gebäude wieder betreten können.
Dies werde in Abstimmung mit der Feuerwehr vor Ort untersucht. Über die Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Informationen.
In dem Zentralen Dienstgebäude befinden sich die Polizeiinspektionen Bamberg-Land und Bamberg-Stadt sowie die Kripo und die Verkehrspolizei. Der Streifendienst wurde nicht beeinträchtigt.
Titelfoto: Patrick Pleul/ZB/dpa