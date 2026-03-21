VW-Fahrer am Grenzübergang gestoppt: Bundespolizei deckt gleich mehrere Verstöße auf
Görlitz - Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag am Grenzübergang Ludwigsdorf auf der A4 mehrere Verstöße festgestellt.
Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, hielten die Beamten gegen 15.30 Uhr einen VW Passat an, dessen Insassen von Polen nach Deutschland einreisen wollten.
Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Zudem handelte es sich bei den angebrachten deutschen Kennzeichen offenbar um Fälschungen.
Der 38-jährige polnische Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab darüber hinaus einen Wert von 1,26 Promille.
Zudem lag gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vor.
Beifahrer in Justizvollzugsanstalt gebracht
Auch gegen den 40-jährigen polnischen Beifahrer lag ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Die Autobahnpolizei übernahm anschließend die weiteren Maßnahmen gegen den Fahrzeugführer und brachte ihn in ein Polizeirevier.
Dieser beauftragte einen Bekannten in Polen mit der Zahlung der offenen Geldstrafe. Der Mann erschien wenig später im Polizeirevier und beglich die ausstehende Summe.
Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten außerdem fest, dass auch gegen diesen Mann eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Oldenburg zur Aufenthaltsermittlung vorlag.
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