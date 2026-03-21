VW-Fahrer am Grenzübergang gestoppt: Bundespolizei deckt gleich mehrere Verstöße auf

Görlitz - Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag am Grenzübergang Ludwigsdorf auf der A4 mehrere Verstöße festgestellt.

Am Grenzübergang Ludwigsdorf auf der A4 stoppte die Bundespolizei einen VW Passat. (Symbolbild) © 123RF/macor

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, hielten die Beamten gegen 15.30 Uhr einen VW Passat an, dessen Insassen von Polen nach Deutschland einreisen wollten.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Zudem handelte es sich bei den angebrachten deutschen Kennzeichen offenbar um Fälschungen.

Der 38-jährige polnische Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab darüber hinaus einen Wert von 1,26 Promille.

Zudem lag gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vor.