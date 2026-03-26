VW Golf kracht gegen Baum und überschlägt sich: Mehrere Personen verletzt

Kühlungsborn - Glück im Unglück: Wegen eines geplatzten Reifens überschlug sich ein VW Golf am Donnerstagmorgen auf der L12 zwischen Bastorf und Kühlungsborn ( Mecklenburg-Vorpommern ). Die Insassen hatten Schutzengel dabei.

Der VW Golf kam auf dem Dach zum Stehen. © Stefan Tretropp/blaulichtreporter-Rostock

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, fuhr der VW Golf, in dem vier Personen saßen, gegen 9.08 Uhr die L12 entlang, als plötzlich ein Reifen während der Fahrt platzte.

Daraufhin kam der VW rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Anschließend blieb der VW Golf auf dem angrenzenden Fuß- und Radweg auf dem Dach liegen.

Die Insassen konnten sich laut Polizeiangaben selbst aus dem auf dem Kopf stehenden Auto befreien. Alle vier erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die L12 war aufgrund der Unfallaufnahme und wegen der Bergungsarbeiten für kurze Zeit komplett gesperrt.