Waffen an Fassade gemalt und Hühner geklaut: Vandalen haben es auf Kitas abgesehen

Plauen/Meerane - In Westsachsen haben es Unbekannte offenbar auf Kindertageseinrichtungen abgesehen. In Plauen ( Vogtlandkreis ) beschmierten die Täter die Fassade der Einrichtung, in Meerane ( Landkreis Zwickau ) begingen sie sogar einen Diebstahl.

In Plauen haben Unbekannte die Kita Am Rähnisberg beschmiert. (Symbolbild) © 123RF/uschidaschi

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beschmierten Unbekannte zwischen 14.30 Uhr am Freitagnachmittag und 7.30 Uhr am Montagmorgen eine Wand der Kindertagesstätten Am Rähnisberg in Plauen.

"Sie malten auf das bestehende Wandbild, vermutlich mittels Markierstift, zwei Waffen. Die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien wurde auf 100 Euro geschätzt", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Das Polizeirevier Plauen sucht nach Zeugen, denen im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich an der Kita aufgehalten, beziehungsweise sich an der Fassade zu schaffen gemacht haben und demnach mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03741/140 entgegengenommen.