Wahnsinn auf der A81: Lkw-Fahrer mit über 3,7 Promille und angezogener Handbremse gestoppt
Engen - Am Sonntagmittag gefährdete ein völlig betrunkener Lastwagenfahrer auf der A81 bei Engen (Landkreis Konstanz) den Verkehr.
Gegen 13.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zeugen berichteten von einem Laster, der zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen in Richtung Stuttgart unterwegs war.
Der Lkw fuhr offenbar bereits seit mehreren Kilometern mit angezogener Handbremse über die Autobahn.
Eine Streifenwagenbesatzung machte sich sofort auf die Suche und entdeckte das beschriebene Fahrzeug wenig später auf einem Parkplatz. Die Beamten entdeckten den 44-Jährigen schlafend in seinem Führerhaus.
Der Atemalkoholtest des Mannes legte einen Promillewert von über 3,7 offen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 44-Jährige eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro hinterlegen und seinen Führerschein abgeben. Auch die Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa