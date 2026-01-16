Wegen Kindesmissbrauch gesuchter Mann an Sachsen-Grenze festgenommen
Breitenau - Die Bundespolizei hat einen gesuchten Mann an der Grenze zu Tschechien entdeckt. Gegen den 40-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor.
Am Mittwochmorgen hatten die Beamten der Bundespolizei einen Reisebus am Grenzübergang Breitenau im Osterzgebirge unter die Lupe genommen.
Während der Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass einer der Passagiere ein gesuchter Sexualstraftäter war. Erst am Vortag hatte die Staatsanwaltschaft Kiel den Deutschen zur Festnahme ausgeschrieben.
Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor.
In Absprache mit der Kieler Staatsanwaltschaft wurde der 40-Jährige dem Amtsgericht Pirna vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis in Dresden verbracht.
Titelfoto: Paul Glaser/dpa