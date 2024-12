Wegen Kriegswaffen! Razzia im Rocker-Milieu

Miltenberg - Mehrere Häuser wurden durchsucht, ein 37-jähriger Mann wurde festgenommen und noch am selben Tag in Untersuchungshaft genommen: Im unterfränkischen Miltenberg kam es am gestrigen Freitag zu einem groß angelegten Polizei-Schlag gegen Angehörige des Rocker-Milieus!

Im unterfränkischen Miltenberg rückte die Polizei zu einer Razzia im Rocker-Milieu aus: Zahlreiche Beamten waren beteiligt.

An der Razzia war auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt, denn die Beamten mussten mit gefährlichen Situationen rechnen: Im Fokus der Polizei stand insbesondere ein 37 Jahre alter Mann, der nach Erkenntnissen der Ermittler "Kriegswaffen zum Verkauf angeboten hat", wie ein Sprecher betonte.

Am Freitagmorgen wurde der Mann aus Miltenberg festgenommen. Bei den Durchsuchungen seien "zwei Kurzwaffen" und Drogen in geringer Menge sichergestellt worden, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg weiter mit.

Der 37-Jährige wurde schon kurz darauf einer Ermittlungsrichterin am Aschaffenburger Amtsgericht vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft für den Beschuldigten an, unter anderem wegen des dringenden Verdachts "des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Schusswaffen in zwei Fällen und von Munition", so der Sprecher.

Gegen den 37-jährigen Rocker aus Miltenberg sei zuvor über mehrere Wochen intensiv ermittelt worden.