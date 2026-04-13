Weil er sein Fahrrad suchte! Betrunkener wählt über 60 Mal den Notruf

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Weil er sein Rad suchte, hat ein Betrunkener über 60 Mal die Polizei gerufen. Jetzt hat er eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs am Hals.

Von Emelie Herrmann

Breitungen - Die Polizei hatte am frühen Sonntagmorgen in Breitungen alle Hände voll mit einem betrunkenen Mann zu tun. Er wählte sage und schreibe 60 Mal den Notruf.

Ein betrunkener 29-Jähriger hielt die Beamten in Breitungen auf Trab. (Symbolfoto)
Ein betrunkener 29-Jähriger hielt die Beamten in Breitungen auf Trab. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Die Beamten wurden gegen 4 Uhr am Morgen über einen augenscheinlich gestürzten Fahrradfahrer informiert. Als sie in der Bahnhofstraße eintrafen, erkannten sie, dass der Mann lediglich neben seinem Rad eingeschlafen war.

Weil der 29-Jährige stark betrunken war, rieten die Beamten ihm, sein Fahrrad nach Hause zu schieben. Eine Stunde später rief er erneut die Polizei, weil er sein Rad suchte.

Die Beamten rückten aus, fanden es in der Bahnhofstraße und brachten es ihm sogar nach Hause, was sie ihm mehrmals am Telefon mitteilten. Damit war der Fall aber noch nicht geklärt.

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Immer wieder rief der Betrunkene bei der Rettungsleitstelle und dem Polizeinotruf an und verlangte sein Fahrrad.

Nachdem er innerhalb von zwei Stunden insgesamt über 60 Mal die Notrufnummern gewählt hatte, kassierten die Beamten sein Handy ein. Der 29-Jährige hat nun eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs am Hals.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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