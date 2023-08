15.08.2023 14:23 Wenige Stunden altes Mädchen in Vorgarten abgelegt: Polizei findet Mutter!

Spektakuläre Entwicklung in dem Fall des Säuglings, der am Sonntag unterkühlt in einem Vorgarten an der Poststraße in Monheim am Rhein gefunden wurde.

Von Frederick Rook

Monheim am Rhein - Spektakuläre Entwicklung in dem Fall des Säuglings, der am Sonntag (13. August) unterkühlt in einem Vorgarten an der Poststraße gefunden wurde. Der Säugling, der am Sonntag (13. August) in einem Vorgarten in Monheim am Rhein © Marijan Murat/dpa Wie die Behörden in Monheim am Rhein am Dienstag (15. August) mitteilten, konnte jetzt die Mutter des Kindes ausfindig gemacht werden. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei erhielten die Ermittler Hinweise vom Jugendamt, die noch am Montagnachmittag zu einer 16-Jährigen führten. Die Jugendliche schien den Umständen entsprechend wohlauf, wurde von den Rettungskräften aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeimeldungen Mann brennt Buchsbaum mit Gasbrenner ab: Das war der Grund für die Aktion Eine 52-Jährige hatte am Sonntag gegen 9.15 Uhr auffällige Geräusche in dem Garten gehört und nach dem Rechten gesehen. Dabei fand sie versteckt unter einem Fenster liegend ein neugeborenes Mädchen. 16-jährige Mutter soll dem Haftrichter vorgeführt werden Die Frau alarmierte umgehend die Polizei und lief zurück nach Hause, um den unterkühlten Säugling zu versorgen. Rettungskräfte brachten das erst wenige Stunden alte Baby anschließend in eine Klinik. Dort wird es nach wie vor stationär behandelt. Lebensgefahr bestehe aber nicht mehr, hieß es am Dienstag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird die junge Mutter im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa