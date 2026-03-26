Wer macht so was? Diebe klauen Baggertür
Limbach-Oberfrohna - Wie kommt man auf so eine Idee? In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) wurde eine Baggertür geklaut.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte der Diebstahl zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen. Der Bagger stand auf einer Baustelle an der Nordstraße.
Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise den Kleinbagger und montierten dann die Tür ab.
"Die Tür zu ersetzen, wird Kosten von voraussichtlich 1500 Euro verursachen", berichtet eine Polizeisprecherin.
Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763/640 entgegen.
Titelfoto: Polizei Zwickau