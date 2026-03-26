Wer macht so was? Diebe klauen Baggertür

Limbach-Oberfrohna - Wie kommt man auf so eine Idee? In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) wurde eine Baggertür geklaut.

Diebe haben in Limbach-Oberfrohna von diesem Bagger die Tür abmontiert. © Polizei Zwickau

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte der Diebstahl zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen. Der Bagger stand auf einer Baustelle an der Nordstraße.

Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise den Kleinbagger und montierten dann die Tür ab.

"Die Tür zu ersetzen, wird Kosten von voraussichtlich 1500 Euro verursachen", berichtet eine Polizeisprecherin.